Da domani andrà in onda, su Canale 5 alle 14 e 45, la serie “Quello che nascondono i tuoi occhi”

I palinsesti pomeridiani di Canale 5 hanno subito, come ogni anno, cambiamenti e stop nel periodo natalizio. Tutto tornerà regolare solo dall’8 quando ripartiranno Beautiful e Uomini e Donne (sospesi) e Una Vita e Il Segreto riprenderanno il loro regolare orario di messa in onda. Per quest’ultima settimana di attesa però, a partire da domani 2 gennaio, vedremo che Mediaset coprirà il buco che va dalle 14.45 alle 16.30 proponendo le quattro puntate della fiction spagnola Quello che nascondono i tuoi occhi.

La serie è ambientata negli anni ’40, tra lotte di potere e nuovi regimi, e racconta la storia d’amore contrastata tra una donna dell’alta borghesia e un ministro del governo di Francisco Franco. I due inizieranno una lunga relazione che si protrarrà nel tempo e che inaspettatamente passerà di generazione in generazione. Ispirata alla vera storia della marchesa Maria Sonsoles di Llanzol. moglie del marchese Francisco, racconterà della sua sbandata per il ministro degli Esteri Ramon Serrano Suner, anche lui già sposato, con cui inizierà una tormentata storia d’amore. I due verranno scoperti, Maria rimarrà incinta e il ministro non accetterà di riconoscere la bimba che porta in grembo. La scena si sposta avanti nel tempo di ben diciassette lunghi anni, La figlia del ministro e della marchesa, Carmen, ormai grande ha una relazione segreta con il figlio maggiore del ministro, i due ovviamente ignorano di essere fratelli.

Accanto ai due protagonisti Maria e Ramon interpretati dal Blanca Suarez e Ruben Cortada troveremo anche due attrici già conosciute ne Il Segreto. Nel ruolo della moglie del ministro riconosceremo Loreto Mauleon che nella soap di Aurora Guerra veste i panni di Maria Castaneda, mentre a dare il volto a Carmen sarà Charlotte Vega conosciuta come Rita Aranda.

Sofia Gusman, Comingsoon.it