Ascolti tv. Ha stravinto Amadeus con il suo concertone di Capodanno

Vince la tradizione e la nostalgia: un terzo degli italiani scegli di arrivare alla mezzanotte con la serata in diretta da Maratea. Sul palco anche Romina e Al Bano Mezzanotte all’insegna della tradizione e della nostalgia. Rai1 con il suo show ha doppiato Canale 5. Questo il verdetto dei telespettatori. «L’Anno che Verrà», sull’ammiraglia Rai, condotto da Amadeus in diretta da Maratea, con tanto di Al Bano e Romina Power di nuovo in coppia a cantare, ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Mentre su Canale 5 «Wind Capodanno in Musica» in diretta da Bologna e condotto da Federica Panicucci ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share.

Più di un italiano su due Allo scoccare della mezzanotte oltre 9 milioni 700 mila telespettatori erano sintonizzati su Rai1 con il 54.4 % di share: più della metà degli italiani ha brindato con mamma Rai (con buona pace di chi dice che la tv generalista è morta). Ha commentato il direttore generale Rai, Mario Orfeo: «La Rai ha iniziato il 2018 con un risultato eccezionale. Gli ascolti del Capodanno di Rai1 hanno confermato la bontà delle scelte fatte e la qualità del prodotto offerto in tv: per questo continueremo a puntare su Rai1 e i suoi prodotti così come sulle altre reti sia generaliste sia specializzate perché è ciò che si aspetta il nostro pubblico che ci auguriamo possa continuare ad aumentare».

In molti hanno scelto anche i film Ma non solo musica. Per chi non voleva saperne di canzoni, lustrini e paillettes le alternative per arrivare (indenni) alla mezzanotte erano molteplici. E ciascuna ha avuto il suo seguito. Su Rai2 «Gli Aristogatti» (peraltro con una colonna sonora bellissima) ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori (8.4%). Su Italia 1 un classico come «Fantozzi» ha intrattenuto 855.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre su Rai3 «All’inseguimento della Pietra Verde» con la sexy coppia Michael Douglas e Kathleen Turner ha raccolto davanti al video 699.000 spettatori pari ad uno share del 4%. «Il Discorso del Re» con Colin Firth, gran bel film su Retequattro, è stato visto da 392.000 spettatori con il 2.2% di share. Su La7 «The Women» ha segnato l’1.8% con 316.000 spettatori. Su Tv8 il Cirque du Soleil è stata la scelta di 409.000 spettatori (2.3%) mentre sul Nove «Mediterraneo» ha raggiunto l’1.2% con 216.000 spettatori.